Неблагополучные подростки с Украины рискуют оказаться у работрговцев — ООН

Киев, 24 апреля 2019, 10:42 — REGNUM Около 66% украинских подростков из неблагополучных семей настолько доверчивы, что могут попасть в руки торговцев людьми. Об этом заявили в ООН, ссылаясь на результаты опроса, сообщило 24 апреля информационное агентство «УНН».
В ходе опроса выяснилось, что две трети подростков от 13 до 20 лет готовы принять предложения, в результате которых они могут стать жертвами торговцев людьми.
Авторы исследования отметили что опрашивали молодёжь из неблагополучных семей, которая нигде не учится и не работает.
По данным ООН, дети составляют 30% всех пострадавших от современной работорговли.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ООН оценила объём мирового чёрного рынка донорских органов в $600 млн ежегодно.
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