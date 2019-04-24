Неблагополучные подростки с Украины рискуют оказаться у работрговцев — ООН

Киев, , 10:42 — REGNUM Около 66% украинских подростков из неблагополучных семей настолько доверчивы, что могут попасть в руки торговцев людьми. Об этом заявили в ООН, ссылаясь на результаты опроса, сообщило 24 апреля информационное агентство «УНН».

В ходе опроса выяснилось, что две трети подростков от 13 до 20 лет готовы принять предложения, в результате которых они могут стать жертвами торговцев людьми.

Авторы исследования отметили что опрашивали молодёжь из неблагополучных семей, которая нигде не учится и не работает.

По данным ООН, дети составляют 30% всех пострадавших от современной работорговли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ООН оценила объём мирового чёрного рынка донорских органов в $600 млн ежегодно.

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