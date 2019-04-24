Бандиты в Дагестане избили битами двух женщин ради денег и украшений

Каякентский район, Дагестан, , 10:38 — REGNUM В Дагестане разыскиваются двое подозреваемых в разбойном нападении. Они избили бейсбольными битами мать и дочь, а также похитили деньги и драгоценности, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в пресс-службе МВД республики.

Инцидент произошёл в селе Каякент 22 апреля примерно в 22:50. Установлено, что неизвестные в масках забежали в супермаркет, избили битами 55-летнюю продавщицу и вынесли из кассы 150 тысяч рублей. На этом злоумышленники не остановились.

Они проникли в жилое помещение на мансардном этаже указанного здания. Здесь они избили дочь пострадавшей — 19-летнюю девушку — и украли золотые украшения на общую сумму 50 тысяч рублей. После этого бандиты скрылись с места преступления. Пострадавшие с различными повреждениями доставлены в больницу Каякентского района.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что две жительницы Дагестана оказались на скамье подсудимых по обвинению в убийстве и разбое. По данным следствия, девушки лишили жизни свою знакомую в её собственном доме, чтобы не возвращать ей долг в размере 28 тысяч рублей, и похитили у неё драгоценности общей стоимостью более 1,2 млн рублей. Одна из обвиняемых в итоге оправдана решением присяжных, а второй — Верховный суд Дагестана назначил наказание в виде 11 лет колонии общего режима.