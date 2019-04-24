«Золотые берега»: игроков ждёт новое сюжетное приключение в Sea of Thieves

Лондон, , 10:54 — REGNUM Разработчики игры Sea of Thieves анонсировали новую сюжетную кампанию для своего проекта под названием Shores of Gold («Золотые берега»). Официальный трейлер обновления доступен на YouTube-канале игры.

Игрокам предстоит отправиться в опасное путешествие за древними сокровищами. В «Золотых берегах» геймеров ожидает множество сражений, смертоносных ловушек и интересных сюжетных поворотов. Сообщается, что кампанию можно проходить в кооперативе с другими игроками, а полное прохождение займёт от 10 до 20 часов.

«Золотые берега» выйдут 30 апреля. Помимо сюжетной кампании в игре появится и другой дополнительный контент: соревновательный режим «Арена», торговая компания «Братство охотников» и множество мелких обновлений игрового процесса.

Напомним, что Sea of Thieves — многопользовательская видеоигра на пиратскую тематику, разработанная компанией Rare. Релиз состоялся 20 марта 2018 года. В ней игроки отправляются на поиски сокровищ вместе со своими друзьями, разгадывают головоломки и сражаются с ожившими мертвецами.

Читайте ранее в этом сюжете: Хитокири: В For Honor появится герой в устрашающей маске