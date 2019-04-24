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Установлено происхождение гранаты, взорвавшейся в квартире под Петербургом

Общество

В результате взрыва погиб мужчина, его сын ранен

Колпино, Санкт-Петербург, 24 апреля 2019, 10:32 — REGNUM  Полиция установила происхождение гранаты, которая в середине апреля взорвалась в квартире многоэтажного дома в городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга). Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота взрывных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 15 апреля 2019 года в квартире дома на бульваре Трудящихся произошел взрыв боеприпаса времен Великой Отечественной войны. При взрыве погиб 50-летний мужчина, его 19-летний сын был ранен в ногу и госпитализирован.

Сначала предполагалось, что гранату потерпевшие самостоятельно нашли на местах боёв в Ленинградской области и привезли домой. Однако теперь стало ясно, что это не совсем так.

«В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что пострадавшие в начале 2017 года незаконно приобрели у неустановленных лиц боеприпас, который хранили в хозяйственной постройке на земельном участке в Приозерском районе Ленинградской области», — разъяснили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 15 апреля один из мужчин привез гранату в квартиру в Колпино, после чего произошел взрыв. Напомним, из дома пришлось временно эвакуировать 10 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта текущего года безработный мужчина на своем дачном участке в Кировском районе Ленинградской области попытался утилизировать найденный снаряд времен Великой Отечественной войны. Снаряд взорвался, мужчина погиб.

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