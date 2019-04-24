Среда, 24 Апреля 2019 года
14:57:05 МСК

В Магнитогорске скончался 10-летний школьник

Общество

СКР начал проверку

Магнитогорск, Челябинская область, 24 апреля 2019, 10:12 — REGNUM  В южноуральском Магнитогорске идут проверки по факту смерти десятилетнего мальчика. Об этом журналистам сообщили в областном управлении СКР.

Трагедия произошла вечером 23 апреля. По данным следствия, мальчик умер во время доставления в медицинское учреждение. Криминальных следов на его теле нет.

Как пишет издание «Верстов.Инфо», в больницу его доставили мать и отчим. Их попытки спасти его не увенчались успехом. Медики также не смогли помочь.

По данным издания, зимой мальчик искал своего отца, который временно жил в доме на проспекте Карла Маркса, 164, частично обрушившемся рано утром 31 декабря после взрыва. Отец оказался жив.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Несчастные случаи с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить