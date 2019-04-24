В Магнитогорске скончался 10-летний школьник

Магнитогорск, Челябинская область, , 10:12 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске идут проверки по факту смерти десятилетнего мальчика. Об этом журналистам сообщили в областном управлении СКР.

Трагедия произошла вечером 23 апреля. По данным следствия, мальчик умер во время доставления в медицинское учреждение. Криминальных следов на его теле нет.

Как пишет издание «Верстов.Инфо», в больницу его доставили мать и отчим. Их попытки спасти его не увенчались успехом. Медики также не смогли помочь.

По данным издания, зимой мальчик искал своего отца, который временно жил в доме на проспекте Карла Маркса, 164, частично обрушившемся рано утром 31 декабря после взрыва. Отец оказался жив.