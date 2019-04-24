Родственники Джона Р. Р. Толкина не давали согласия на его кинобиографию

Лондон, , 10:28 — REGNUM Организация Tolkien Estate выразила недовольство грядущим биографическим фильмом «Толкин» о жизни английского писателя, рассказывает The Hollywood Reporter.

23 апреля команда, состоящая из родственников Джона Р. Р. Толкина, сделала заявление, в котором призналась, что не поддерживает и не одобряет выход фильма, снятого студией Fox Searchlight на основе жизни их умершего предка и мастера фэнтези. Фильм «Толкин» должен выйти за рубежом 10 мая.

Компания Tolkien Estate и прежде не поддерживала инициативы создания произведений, посвященных жизни Джона Толкина. Однако главный противник вмешательств в историю — сын писателя Кристофер — в 2018 году покинул организацию.

Студия Fox Searchlight образовалась в результате сделки между Disney и Fox. Интересно, что два года назад были обнаружены письма, в которых знаменитый писатель в негативном ключе высказывается о мультипликационной компании Disney.

Фильм «Толкин» расскажет о молодых годах Джона Толкина, включая его участие в Первой мировой войне. Режиссер ленты — Доме Карукоски («Сердце льва»). Роль автора книжной серии «Властелин колец» исполнит британский актер Николас Холт («Одинокий мужчина», «Безумный Макс: Дорога ярости»), а его жены Эдит — актриса Лили Коллинз («С любовью, Рози», «Орудия Смерти: Город Костей»). Рейтинг ожидания картины — 99%, о ее выходе в прокат в России пока ничего не известно.

Джон Толкин умер 2 сентября 1973 года. 20 апреля 2019 года в Москве открылся первый музей толкинистики: он посвящен творчеству писателя и увлечениям его фанатов.

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