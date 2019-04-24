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Сотрудники Doosan Group провели ряд волонтерских мероприятий

Общество

В этом году в волонтерских мероприятиях приняло участие 6000 человек

Сеул, 24 апреля 2019, 10:14 — REGNUM  Сотрудники компании Doosan Group провели ряд волонтерских мероприятий в «День добровольцев Doosan». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в волонтерских мероприятиях приняло участие 6000 сотрудников компании из 19 стран мира.

Компания проводит «День добровольцев» с 2014 года, в котором в общей сложности приняло участие около 59 тыс. человек.

Известно, глава компания совместно с другими сотрудниками принял участие в мероприятии по изготовлению 200 единиц мебели, которое прошло в в районе Чун-гу города Сеула. Позднее все предметы домашнего уюта были доставлены 100 семьям, проживающих в соседних районах.

Кроме того, сотрудники Doosan Group также провели мероприятия в местных культурных и детских центрах, а также посетили учреждения социального обеспечения.

Сотрудники филиалов в Северной, Южной Америке и Европе приняли участие в ремонте общественных объектов, уборке близлежащих территорий, помощи бездомным и поддержке учебных заведений.

Известно, что сотрудники филиалов компании, расположенных в США, третий год подряд дарят билеты на спортивные матчи детям с сердечными заболеваниями.

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