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Хищение 700 тыс. рублей выявлено в филармонии Карачаево-Черкесии

Общество

В совершении преступления подозревают сотрудницу учреждения

Черкесск, 24 апреля 2019, 10:04 — REGNUM  В Карачаево-Черкесии пойдет под суд сотрудница республиканской филармонии. Женщину обвиняют в хищении бюджетных денежных средств в крупном размере с использованием своего служебного положения, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установило следствие, обвиняемая заставляла своих подчиненных вносить в табели учета рабочего времени сведения о троих лицах, которые не работали в учреждении. При этом заработную плату, предназначавшуюся этим людям, злоумышленница присваивала. Всего было похищено более 700 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении сотрудницы филармонии направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу.

Стоит отметить, что в 1 квартале 2019 года в Карачаево-Черкесии, по данным прокуратуры, увеличилось число выявляемых преступлений коррупционной направленности. Возбуждено 34 уголовных дела по фактам коррупции, из них — шесть за взятки.

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