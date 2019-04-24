Хищение 700 тыс. рублей выявлено в филармонии Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 10:04 — REGNUM В Карачаево-Черкесии пойдет под суд сотрудница республиканской филармонии. Женщину обвиняют в хищении бюджетных денежных средств в крупном размере с использованием своего служебного положения, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установило следствие, обвиняемая заставляла своих подчиненных вносить в табели учета рабочего времени сведения о троих лицах, которые не работали в учреждении. При этом заработную плату, предназначавшуюся этим людям, злоумышленница присваивала. Всего было похищено более 700 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении сотрудницы филармонии направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу.

Стоит отметить, что в 1 квартале 2019 года в Карачаево-Черкесии, по данным прокуратуры, увеличилось число выявляемых преступлений коррупционной направленности. Возбуждено 34 уголовных дела по фактам коррупции, из них — шесть за взятки.