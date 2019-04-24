Орловская служба занятости прекратила все выплаты — временно

Орел, , 09:59 — REGNUM Орловская областная служба занятости временно прекратила все выплаты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причиной приостановки выплат стала ликвидация собственно Управления труда и занятости Орловской области согласно указу губернатора — счета управления закрыты, 26 центров занятости ждет реорганизация. Правопреемником управления станет департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Как сообщается, реорганизация «завершится в ближайшее время», однако точные сроки не называются.

Отметим, что, по данным Орелстата, уровень безработицы в Орловской области на январь-март 2019 года составил 5,6%, число безработных составляет 19,3 тыс. человек. На учете в качестве безработных в службе занятости на 1 апреля стояло 3,9 тыс. человек, уровень безработицы (по данным управления) — 1,1%. Уровень выплаты по безработице колеблется от 1,5 до 8 тыс. рублей при величине прожиточного минимума в 9,5 тыс. рублей.