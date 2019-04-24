Среда, 24 Апреля 2019 года
10:20:04 МСК

Орловская служба занятости прекратила все выплаты — временно

Общество

Из-за реорганизации

Орел, 24 апреля 2019, 09:59 — REGNUM  Орловская областная служба занятости временно прекратила все выплаты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причиной приостановки выплат стала ликвидация собственно Управления труда и занятости Орловской области согласно указу губернатора — счета управления закрыты, 26 центров занятости ждет реорганизация. Правопреемником управления станет департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Как сообщается, реорганизация «завершится в ближайшее время», однако точные сроки не называются.

Отметим, что, по данным Орелстата, уровень безработицы в Орловской области на январь-март 2019 года составил 5,6%, число безработных составляет 19,3 тыс. человек. На учете в качестве безработных в службе занятости на 1 апреля стояло 3,9 тыс. человек, уровень безработицы (по данным управления) — 1,1%. Уровень выплаты по безработице колеблется от 1,5 до 8 тыс. рублей при величине прожиточного минимума в 9,5 тыс. рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изменения в структурах власти субъектов РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить