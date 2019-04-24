Хитокири: В For Honor появится герой в устрашающей маске

Монтрёй, Франция, , 10:19 — REGNUM Разработчики из Ubisoft представили нового героя для средневекового экшена For Honor — хитокири по имени Сакура. Анонсирующий трейлер уже доступен на YouTube-канале «Ubisoft Россия».

Героиня носит устрашающую маску и сражается при помощи масакари — топора для казни преступников. Сообщается, что в игре будет возможность выбирать из двух вариаций хитокири: женской по имени Сакура и мужской по имени Ято. Разработчики обещают сообщить больше подробностей о новом персонаже во время прямой трансляции 25 апреля.

For Honor — видеоигра, разработанная компанией Ubisoft. В ней игроки берут на себя управление средневековым воином одной из четырёх фракций: Рыцари, Викинги, Самураи и У Линь. Геймерам предстоит сражаться с другими пользователями на интерактивной арене и участвовать в битвах между армиями.

Напомним, что в честь празднования первого апреля разработчики из Ubisoft добавили в For Honor тематическое обновление. В нём все неигровые персонажи превратились в кроликов из игры Raving Rabbids. За участие в ивенте все геймеры могли получить особые наборы снаряжения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае появились новые ограничения на видеоигры для несовершеннолетних