Тысячи тонн ядохимикатов вывезут с космодрома «Восточный»

Благовещенск, , 10:02 — REGNUM Ядохимикаты сельскохозяйственного назначения, ранее временно захороненные в Приамурье, будут вывезены с территории космодрома «Восточный», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ликвидация пункта временного хранения ядохимикатов предусмотрена региональной программой «Чистая среда» национального проекта «Экология», сообщил министр природных ресурсов Приамурья Сергей Маху.

Так же министр рассказал, что в рамках работы по нацпроекту министерством природных ресурсов области заключён государственный контракт с некоммерческим партнёрством «Национальный центр эколого-эпидемиологической информации» по мероприятию «Оценка современного экологического состояния мест временного захоронения ядохимикатов сельскохозяйственного назначения в зоне строительства космодрома «Восточный».

"После получения и обработки результатов министерство планирует организовать открытый конкурс на разработку проектно-сметной документации. Стоимость и сроки проведения ликвидационных мероприятий будут определены по результатам выполнения проектно-изыскательских работ, которые планируется завершить к 2020 году», — отметил министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, в отношении бывшего заместителя руководителя «Дальспецстроя», подрядчика строительства космодрома «Восточный», по уголовному делу вынесен приговор: виновный в злоупотреблении должностными полномочиями отбудет в местах лишения свободы 6 лет и 3 месяца. В результате неправомерных действий государству причинён ущерб в размере свыше 800 млн рублей. В целях его возмещения наложен арест на денежные средства и имущество осужденного. Меры по возмещению причиненного государству ущерба будут приняты в порядке гражданского судопроизводства.