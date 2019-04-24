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В Челябинске псевдоврач-потрошитель снова предстал перед судом

Общество

За использование поддельного диплома о высшем медицинском образовании и за хранение нарковещества

Челябинск, 24 апреля 2019, 09:57 — REGNUM  В Челябинске гражданин, который 20 лет назад убил своего одноклассника и выпил его кровь, снова оказался на скамье подсудимых. 23 апреля дело начал рассматривать Ленинский районный суд.

Борис К. обвиняется в использовании поддельного диплома о высшем медицинском образовании. Также ему вменяют хранение наркотического вещества, найденного в его квартире при обыске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этот гражданин в ноябре 2018 года устроился врачом. При этом в 2000 году его признали невменяемым и поместили в психиатрическую больницу. В тот раз под судом он оказался после того, как убил своего одноклассника и выпил его кровь.

Спустя десять лет гражданин был выписан из больницы, но оставался под наблюдением психиатра.

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