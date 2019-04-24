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Трогательное фото из ресторана в Алабаме стало «вирусным» на Facebook

Общество

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Трогательное фото из ресторана в Алабаме стало «вирусным» на Facebook
Иллюстрация: Цитата со страницы Джамарио Ховарда в Facebook

Алабама, США, 24 апреля 2019, 10:01 — REGNUM  Живое внимание пользователей Facebook привлекла запись обычного жителя штата Аламаба. Джамарио Ховард рассказывает, как вечером зашел со своими двумя друзьями в ресторан и увидел там одинокую пожилую женщину.

«Черт возьми, подумал я, я бы ненавидел есть в одиночестве», — сказал Ховард и, недолго думая, подошел поздороваться.

Поговорив с женщиной, он выяснил, что она — вдова, и завтра они с мужей отмечали бы свою 60-ю годовщину. Мужчина выразил ей свое сочувствие и пригласил поужинать вместе с ним и его друзьями, и она с радостью согласилась.

«Суть в том, чтобы всегда быть добрым с людьми, — пишет Ховард. — Никогда не знаешь, через что они проходят. Эта женщина изменила мой взгляд на жизнь и то, как я смотрю на других людей. У каждого своя история, так что не осуждайте! И, люди, я не могу выделить это еще больше — ПОВИДАЙТЕСЬ УЖЕ СО СВОЕЙ МАМОЙ, БАБУШКОЙ И ДЕДУШКОЙ! Они скучают по вам!»

Сообщение Ховарда, у которого в соцсети около 2000 друзей, отметили 154 тысячи человек. В комментариях (которых набралось 13 тысяч) пользователи благодарят его за простой жест, который может значить так много.

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