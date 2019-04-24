«Непобеждённый» фонтан в Екатеринбурге временно превращают в кулич

Екатеринбург, , 09:48 — REGNUM В Екатеринбурге прямо поверх фонтана «Каменный цветок» на площади Труда установили гигантский кулич. Прямо сейчас идут строительные работы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В соцсетях сообщают, что трансформации подвергается и фонтан у Театра драмы — его превращают в большое пасхальное яйцо.

В пресс-службе Фонда Святой Екатерины, который в 2018 году устанавливал увеличенные копии пасхальных яиц на улицах города, подтвердили корреспонденту ИА REGNUM, что акция продлится до окончания пасхальных праздников.

Напомним, именно на месте фонтана «Каменный цветок» в Екатеринбурге хотели установить храм Святой Екатерины. Попытка сорвалась — на защиту вышли тысячи екатеринбуржцев, не давших памятное для них место в обиду. Сейчас храм планируют построить в сквере у Театра драмы, что тоже вызывает протесты жителей.

В связи с этим выбор пасхальных фонтанов выглядит символично.

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