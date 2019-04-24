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Многодетную мать в Алтайском крае будут судить за сбыт наркотиков

Общество

Женщине грозит до восьми лет тюрьмы

Барнаул, 24 апреля 2019, 09:44 — REGNUM  В Алтайском крае на скамью подсудимых сядет многодетная мать. 37-летняя жительница Барнаула обвиняется в незаконном сбыте наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России 24 апреля, в настоящее время расследование уголовного дела в отношении подозреваемой завершено.

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В правоохранительном ведомстве уточнили, что уголовное дело в отношении матери троих несовершеннолетних детей было возбуждено в октябре 2018 года. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако выяснилось, что, будучи под домашним арестом в ожидании решения суда, подозреваемая, вместо того чтобы присматривать за детьми, тратила это время на приобретение запрещённых веществ. Сбывала наркотики женщина, не выходя из дома, — она сбрасывала их прямо из окна квартиры.

Правоохранители возбудили в отношении женщины ещё одно уголовное дело и заключили подозреваемую под стражу. Обвинение многодетной матери предъявлено по трём эпизодам по ч. 1 ст. 228.1 и ч. 1 ст 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств»).

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По первому уголовному делу приговор в отношении местной жительницы вынесен. Индустриальным районным судом города Барнаула ей назначено наказание в виде трёх с половиной лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Второе уголовное дело передано для рассмотрения в суд. За незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств обвиняемой грозит максимальное наказание сроком до восьми лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Алтайском крае с поличным был задержан распространитель наркотиков. 30-летний мужчина попался полиции, когда делал закладки наркотических средств на территории Железнодорожного района Барнаула. Ранее безработный житель Славгородского района уже имел проблемы с законом. Сбыт запрещённых веществ был основным видом его деятельности.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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