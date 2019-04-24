В майские праздники Петербург вновь примет Фестиваль ледоколов

Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM В Северной столице России 4−5 мая 2019 года состоится VI Фестиваль ледоколов. В этот раз в уже традиционном для города фестивале будут участвовать действующие ледоколы «Капитан Сорокин», «Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Санкт-Петербург». А плавучий музей «Ледокол «Красин» предложит гостям особую программу посещения. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 апреля в «Городском туристско-информационном бюро».

Фестиваль ледоколов откроется 4 мая в 13:00 на набережной Лейтенанта Шмидта, напротив 18−19-й линий Васильевского острова. Это место и станет «главной сценой» предстоящего события.

Площадки фестиваля будут организованы вдоль набережной Лейтенанта Шмидта от 14-й до 21-й линии Васильевского острова, а также на Английской набережной ниже Благовещенского моста.

Гостей Фестиваля ледоколов ждут выставки и экспозиции, лекции и кинопоказы, мастер-классы, конкурсы и викторины, выступления уличных артистов, аниматоров и многое другое. Мероприятия фестиваля будут начинаться в полдень и заканчиваться в 20:00.

«На ледоколах ФГУП «Росморпорт», ошвартованных на набережной Лейтенанта Шмидта, для посетителей будут организованы бесплатные обзорные экскурсии по открытым палубам, подъем несовершеннолетних детей на суда будет осуществляться только в сопровождении взрослых», — отметили организаторы.

Самым запоминающимся событием фестиваля вновь обещает стать «Вальс буксиров» в акватории Большой Невы. Он назначен на 5 мая в 14:30 мск. Завершением праздника станет протяжный гудкок ледоколов перед уходом на места своей стоянки.

Напомним, впервые Фестиваль ледоколов состоялся в Санкт-Петербурге в 2014 году, в 150-ю годовщину ледокольного флота. По данным Комитета пор развитию туризма Санкт-Петербурга, в 2016 году в 2018 году фестиваль посетили 110 тысяч человек.

Он включен в ТОП-20 событий Санкт-Петербурга и привлекает с каждым годом всё больше зрителей.

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