Соцсети сообщили о гектарах вырубленного леса под МСЗ в Подмосковье

Воскресенск, Московская область, , 09:41 — REGNUM Активисты сообщества «Восзеркало Воскресенск» сообщили о вырубании 3 гектаров леса в Московской области. Запись об этом размещена в социальной сети «ВКонтакте».

Авторы утверждают, что территория, где произошла вырубка, относится к землям лесного фонда. По их данным, в работах заинтересованы строители мусоросжигательного завода в Воскресенске.

Читайте также: Мусорный экоцид в Подмосковье

«Можно было предположить, что сначала, как в Солнечногорске, лес переведут в другую категорию земель, а потом начнут вырубку, но даже таких формальностей не понадобилось», — говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что информация о вырубке леса уже доведена до сведения правоохранительных органов.

В строительстве сети мусоросжигательных заводов в Московской области некоторые представители власти и бизнеса видят решение серьёзной мусорной проблемы переполненности полигонов. Экологи, в свою очередь, считают технологию МСЗ устаревшей и вредной для окружающей среды и выступают за создание полноценной современной инфраструктуры переработки отходов. Общественная дискуссия на данную тему избегается, по региону идёт создание ряда объектов, в которых местные жители и активисты-экологи подозревают МСЗ. Ввиду отсутствия или дефицита официальной информации, проверить и узнать правду у них не получается.