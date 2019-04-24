Нью-Йорк, США, , 09:45 — REGNUM

В Нью-Йорке начался суд по делу русской эмигрантки Анны Сорокиной, которая якобы выдавала себя за наследницу огромного состояния и получила доступ к высшему обществу в США. Суд присяжных решит судьбу 28-летней девушки, пишет газета Die Welt 24 апреля.

Анна Сорокина, ныне гражданка Германии, обвиняется в десяти случаях мошенничества и воровства. Согласно обвинительному заключению, она якобы обманула своих жертв в общей сложности на $275 тыс. с целью ведения роскошного образа жизни. Сорокина жила в дорогих отелях под именем Анна Делви, бесплатно путешествовала на частных самолетах, банки предоставляли ей займы в размере десятков тысяч долларов. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы.

Адвокат Сорокиной Тодд Сподек отвергает обвинения, отмечая, что его подопечная не воровала деньги у жителей Нью-Йорка — они сами ей их давали. По его мнению, такое поведение безнравственно, но не является преступлением. Прокурор же видит в действиях Сорокиной-Делви преступный умысел.

Анна Сорокина уже полтора года находится в знаменитой тюрьме Riker's Island в Нью-Йорке. Если ее оправдают, она будет выдворена за пределы США. Компания Netflix намерена снять сериал о жизни авантюристки, в чем крайне заинтересована сама обвиняемая. Согласно сообщениям средств массовой информации, роль Сорокиной может сыграть Марго Робби или Дженнифер Лоуренс.

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