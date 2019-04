«Бесконечно собираем отзывы»: как в World of Warships работают с отзывами?

Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM Многопользовательская игра World of Warships: Legends вышла в ранний доступ на игровых консолях 16 апреля 2019 года. Филипп Глушаков, руководитель отдела по взаимодействию с игроками World of Warships: Legends компании Wargaming St. Petersburg, рассказал об особенностях работы с игроками. Встреча с корреспондентом ИА REGNUM состоялась во время пресс-конференции компании, посвященной выпуску обновления «Советские линкоры» World of Warships.

Филипп рассказал об особенностях работы с игроками и тестировании World of Warships: Legends.

«Тестируют игру с июня. У нас была разница между доступом в 4 дня у Playstation и Xbox.

Мы уникальная в своей нише игра для этих платформ. Ни у кого нет такого фокуса на передаче морского боя с разными классами кораблей. За первый день раннего доступа в игру одновременно играло 12 тысяч. Отзывы в основном положительные».

На вопрос, как компания взаимодействует с отзывами, сотрудник Wargaming St. Petersburg ответил:

«Мы бесконечно собираем отзывы. Мы есть в социальных сетях, на Reddit, у нас есть Discord. Если отзывы очень эмоциональные, из них нужно вычленить рациональное зерно, но, бывает, например, удобнее — немецкие и русские игроки любят высказываться точно по делу.

Негативные отзывы тоже неизбежно есть. Они бывают по поводу отсутствия некоторых кораблей, или из-за ошибочных ожиданий игроков (например, кто-то хочет поиграть на мостике, а у нас только вид от третьего лица). Но даже такие отзывы со временем могут измениться: мы всегда слушаем и стараемся вникнуть в проблему».

В отделе по взаимодействию с игроками сейчас работает 6 человек. Общение осуществляется на 5 языках: русском, английском, немецком, японском и французском. Команда работает из офиса в Праге, также есть сотрудница в Токио и сотрудник в США. Руководитель отдела уверен, что в скором времени отделу придется расти, потому что объем работы возрастает, а люди не должны ждать.

Многопользовательская игра World of Warships: Legends вышла в ранний доступ на игровых консолях 16 апреля 2019 года. Среди особенностей игры разработчики отмечают уникальную коллекцию командиров и систему навыков, иную прогрессию, состоящую из 7 уровней (в то время как в компьютерной игре их 10), быстрые напряженные сражения.

