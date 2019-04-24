Журналисты напомнили о пугающем пророчестве Ванги на 2019 год

Лондон, , 09:10 — REGNUM Болгарская ясновидящая Ванга предсказывала разрушительное цунами в Азии в 2019 году. Об этом напоминает британское издание Daily Express.

По словам Ванги, цунами обрушится на территорию сразу нескольких азиатских стран, включая Японию, Китай и Индонезию. Кроме того, она предрекла миру гибель в 5079 году, однако не рассказала, как именно это произойдет.

Среди других пророчеств слепой провидицы — неизвестная болезнь 45-го президента США (таковым стал Дональд Трамп) и экономический коллапс в Европе. Считается, что ранее Ванга предсказала теракты 9/11 в США, появление «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), страшное цунами в Таиланде и другие события.

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