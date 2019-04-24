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В Казахстане планируют смягчить наказание за ряд административных нарушений

Общество

Смягчение наказания проводится в рамках гуманизации административной ответственности

Нур-Султан, 24 апреля 2019, 09:08 — REGNUM  Смягчить административную ответственность за некоторые составы нарушений в Казахстане предлагает министерство юстиции республики. Об этом 24 апреля заявил глава ведомства Марат Бекетаев на пленарном заседании Мажилиса (нижней палаты парламента), сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, смягчение наказания проводится в рамках гуманизации административной ответственности. Министр представил депутатом законопроект, который предлагает уменьшить размеры штрафов по 44 составам правонарушений.

Бекетаев добавил, что по шести составам предлагается установить санкцию в виде предупреждения. По десяти составам предлагается заменить санкции на менее репрессивные.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что число задержанных лиц по итогам первого квартала 2019 года сократилось на 17%.

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