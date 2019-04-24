В Дагестане помогут купить жильё 200 инвалидам и семьям с детьми-инвалидами

Махачкала, , 09:02 — REGNUM Порядка 200 инвалидов первой группы и семей с детьми-инвалидами планирует обеспечить жильём руководство Дагестана в 2019 году благодаря механизму льготного ипотечного кредитования. Для этого из бюджета республики будет выделено 300 млн рублей. Об этом 23 апреля на совещании у главы субъекта заявил первый вице-премьер региона Гаджимагомед Гусейнов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

Проект предполагает предоставление жилья на льготных условиях. Заявитель получит ипотечный кредит, размер которого не будет превышать 750 тысяч рублей. Остальная стоимость жилья будет оплачена субсидиями из бюджета, но не более 1,65 млн рублей. Таким образом, ежемесячными платежами до 10 тысяч рублей ипотеку можно будет выплатить менее чем за 10 лет.

Первый зампредседателя правительства подчеркнул, что реализация проекта стала возможной благодаря дополнительным налоговым поступлениям в бюджет республики. Данный механизм, как отметил Гусейнов, выгоден тем, что после сделки инвалид или семья с ребёнком-инвалидом получает жильё на правах собственности.

Льготное ипотечное кредитование станет альтернативой выделению жилья по договору социального найма, когда после утраты инвалидности помещение изымается и передаётся другим нуждающимся согласно очереди.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости проработки механизма представления указанной категории граждан льготного ипотечного кредитования «с приемлемым ежемесячным платежом» 20 марта 2019 года заявил глава Дагестана Владимир Васильев в ходе оглашения послания парламенту республики. Для этого он поручил предусмотреть в бюджете текущего года не менее 300 млн рублей. Тогда же политик сказал, что уже достигнута договорённость с банками, которые готовы давать соответствующие кредиты.

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