Жители магнитогорской многоэтажки жалуются на проблемы с документами

Челябинск, , 08:57 — REGNUM В южноуральсколм Магнитогорске жильцы частично обрушившегося дома на проспекте Карла Маркса, 164 жалуются на проблемы с подготовкой документов на переселение. Об этом они заявили на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

Всего заявления на получение социальной выплаты подали 227 человек, являющихся собственниками квадратных метров в 100 квартирах. Для 195 уже оформлены соответствующие уведомления о том, что они включены в реестр лиц, которые получат поддержку.

Что касается проблемных случаев, то в каждом из них власти намерены разбираться индивидуально.

Отметим, всего на переселение жильцов предусмотрено 900 млн рублей. 500 млн направили из федерального бюджета, 100 млн из областного, а остальные 300 млн выделяет Магнитогорский меткомбинат.

Напомним, дом частично обрушился рано утром 31 декабря после взрыва. Рухнул седьмой подъезд. Погибли 39 человек.