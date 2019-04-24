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Жители магнитогорской многоэтажки жалуются на проблемы с документами

Общество

Власти будут разбираться отдельно в каждом случае

Челябинск, 24 апреля 2019, 08:57 — REGNUM  В южноуральсколм Магнитогорске жильцы частично обрушившегося дома на проспекте Карла Маркса, 164 жалуются на проблемы с подготовкой документов на переселение. Об этом они заявили на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

Всего заявления на получение социальной выплаты подали 227 человек, являющихся собственниками квадратных метров в 100 квартирах. Для 195 уже оформлены соответствующие уведомления о том, что они включены в реестр лиц, которые получат поддержку.

Что касается проблемных случаев, то в каждом из них власти намерены разбираться индивидуально.

Отметим, всего на переселение жильцов предусмотрено 900 млн рублей. 500 млн направили из федерального бюджета, 100 млн из областного, а остальные 300 млн выделяет Магнитогорский меткомбинат.

Напомним, дом частично обрушился рано утром 31 декабря после взрыва. Рухнул седьмой подъезд. Погибли 39 человек.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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