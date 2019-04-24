Мотофестиваль в Москве впервые станет двухдневным

Москва, 24 апреля 2019, 08:52 — REGNUM В Москве весенний мотофестиваль в 2019 году впервые станет двухдневным. Он пройдёт 3 и 4 мая, сообщается на портале мэра столицы.
В эти дни на нескольких улицах столицы изменится схема движения транспорта. Некоторые улицы перекроют совсем.
Мотопарад обычно проходит на Садовом кольце. Поэтому движение транспорта ограничивают по маршруту следования колонны.
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Как сообщало ИА REGNUM, мотофестивали начали устраивать в Москве с 2017 года. В мероприятии участвуют 4−5 тыс. мотоциклистов.
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