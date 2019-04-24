Мотофестиваль в Москве впервые станет двухдневным

Москва, , 08:52 — REGNUM В Москве весенний мотофестиваль в 2019 году впервые станет двухдневным. Он пройдёт 3 и 4 мая, сообщается на портале мэра столицы.

В эти дни на нескольких улицах столицы изменится схема движения транспорта. Некоторые улицы перекроют совсем.

Мотопарад обычно проходит на Садовом кольце. Поэтому движение транспорта ограничивают по маршруту следования колонны.

Читайте также: Московский осенний мотофестиваль завершил мотосезон в этом году

Как сообщало ИА REGNUM, мотофестивали начали устраивать в Москве с 2017 года. В мероприятии участвуют 4−5 тыс. мотоциклистов.

Ранее на эту тему: Впервые в Москве пройдет осенний мотофестиваль