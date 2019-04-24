В Екатеринбурге экс-сотрудник ГИБДД отправится на общий режим

Екатеринбург, , 08:32 — REGNUM В Екатеринбурге бывший сотрудник ГИБДД Роман К. отправится в колонию общего режима. Кировский райсуд признал его виновным в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Преступление было совершено в 2018 году. 16 мая старший инспектор дорожно-патрульной службы первой роты полка дорожно-патрульной службы остановил около дома №60 по улице Библиотечной автомашину, за рулём которой находилась женщина. Страж порядка на дорогах заметил у дамы признаки алкогольного опьянения и разъяснил ей последствия такого проступка. Но женщина предложила ему деньги в сумме 30 тыс. рублей.

На это сотрудник ГИБДД согласился и передача денег состоялась. Однако стороны не заметили, что за ними наблюдала женщина-водитель машины, припаркованной на обочине противоположной стороны дороги. Сознательная гражданка позвонила по телефону доверия Главного управления МВД России по Свердловской области.

Добавим, женщина-взяткодатель избежала уголовной ответственности, так как активно помогала в раскрытии преступления. А теперь уже бывший сотрудник ГИБДД отправится в места лишения свободы. Суд назначил ему три года колонии и прямо в зале заседаний он был взят под стражу.