В Перми жертвами сплошной дератизации становятся кошки

Пермь, , 08:30 — REGNUM В Перми жертвами сплошной дератизации стали коты. Зоозащитники на своей странице в соцсети сообщили, что в подвале дома удалось спасти несколько животных, но они получили сильнейшие ожоги.

«Этот подвал — не единичный случай. Мы сотни раз приезжали сломя голову, но было уже слишком поздно… Несмотря на принятый закон о запрете закрытия доступа кошек в подвалы, управляющие компании и люди, которые подкармливают бездомных кошек, разыгрывают настоящие войны. Но заложниками таких ситуаций становятся живые существа, которые точно так же, как и мы, чувствуют боль. Страшно представить, сколько таких подвалов в нашем городе, по всей стране…» — отметили в приюте для кошек.

На странице приюта «Матроскин» опубликованы кадры, на которых запечатлены бездыханные тела кошек, ставших жертвами дератизации, направленной на борьбу с грызунами. Продемонстрированы и фото котов, которые сейчас проходят лечение из-за полученных ожогов.

По данным горадминистрации, с 20 апреля по 20 мая в Перми проводится единовременная дератизация. Мероприятие проводится в обязательном порядке и независимо от того, когда в том или ином учреждении была обработка. Это делается для снижения численности грызунов и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Перми.

«После зимы происходит активная весенняя миграция грызунов, и профилактическими мерами должна быть охвачена как можно большая территория города. Все препараты, которыми будет проводиться обработка, сертифицированы», — сказал начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Ильдар Хайдаров.