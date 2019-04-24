В Москве впервые проведут акцию «День с собакой-проводником»

Москва, , 07:57 — REGNUM В Москве 27 апреля Комитет ветеринарии впервые проведет акцию «День с собакой-проводником». Акция пройдёт на семи городских площадках, сообщается на портале мэра столицы.

На ВДНХ, в парке Горького, «Сокольниках», на Манежной площади, Трубной площади, Тверском бульваре и у ТЦ «Атриум» москвичи смогут узнать о том, как собаки-поводыри помогают незрячим людям.

Участникам акции предложат пройти в светонепроницаемой маске по маршруту с препятствиями вместе с собакой-поводырем и её инструктором.

Также все желающие смогут познакомиться с щенками — будущими собаками-поводырями и сфотографироваться с ними.

Подробнее: На содержание собак-проводников инвалиды будут получать 22 тыс. руб. в год

Как сообщало ИА REGNUM, на содержание собак-проводников инвалиды будут получать 22 тыс. руб. в год. На эти цели из федерального бюджета ежегодно будет выделяться 18,5 млн руб.

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