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Lotte Mart пожертвует часть прибыли на улучшение качества воды во Вьетнаме

Общество

Компания пожертвует средства через некоммерческую организацию Save the Children

Сеул, 24 апреля 2019, 07:59 — REGNUM  Lotte Mart пожертвует часть своей прибыли на улучшение качества питьевой воды во Вьетнаме. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 10% от продаж бутилированной воды собственной марки «Save Water», выпущенной 18 апреля, будет пожертвовано через международную некоммерческую организацию, занимающуюся защитой прав детей по всеми миру Save the Children для улучшения качества питьевой воды в провинции Ка-Мау, Вьетнам.

Известно, что пожертвования пойдут на строительство коллекторов для сбора дождевой воды, устройств для очистки воды, а также установки стационарных туалетов.

«Мы хотим предоставить нашим клиентам возможность поучаствовать в проекте, направленном на улучшение качества питьевой воды, просто удовлетворяя свои повседневные нужды», — сообщил генеральный директор Lotte Mart.

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