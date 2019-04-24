Пасхальные гулянья в Москве покажут онлайн

Москва, , 07:41 — REGNUM В Москве на портале «Окно в город» в режиме онлайн покажут праздничные гулянья на Пасху, сообщается на портале мэра столицы.

Онлайн-трансляция мероприятий благотворительного фестиваля «Пасхальный дар» будет вестись с 25 апреля по 5 мая с 14 городских площадок.

Москвичи и гости столицы смогут увидеть театральные постановки, концерты фольклорной и духовной музыки, творческие и кулинарные мастер-классы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к православному празднику Пасха для горожан подготовили бесплатные пешеходные экскурсии.

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