В Москве изменится расписание электричек на майские праздники

Москва, , 07:27 — REGNUM В Москве в майские праздники изменится график движения пригородных поездов. Изменения в расписании коснутся всех направлений Московской железной дороги, сообщается на портале мэра столицы.

Накануне длинных выходных, 30 апреля и 8 мая, электрички будут следовать по расписанию пятницы.

С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая поезда станут ходить по субботнему графику, 5 и 12 мая — по графику воскресенья.

Между майскими праздниками — 6 и 7 мая — электрички будут перевозить пассажиров по обычному расписанию. В День Победы запустят 60 дополнительных поездов.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы приняли решения сделать в майские праздники парковку бесплатной.

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