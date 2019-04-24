Ушла из жизни популярная немецкая актриса Ханнелоре Эльснер

Берлин, , 07:20 — REGNUM В Германии на 77-м году жизни скончалась популярная немецкая актриса Ханнелоре Эльснер, передает канал n-tv.

Адвокат семьи Эльснер Матиас Принц сообщил прессе, что артистка ушла из жизни 21 апреля в результате скоротечной болезни. Адвокат попросил не вмешиваться в личную жизнь семьи и не требовать комментариев по поводу кончины Эльснер.

Ханнелоре Эльснер впервые появилась на экране в возрасте 17 лет и продолжала сниматься до 2019 года. Она снялась в более чем 200 фильмах и телевизионных проектах и доказала, что существуют сильные роли для актрис старше 35 лет. Эльснер полюбилась зрителям в роли главной героини детективного сериала «Женщина-комиссар» (1994−2006).