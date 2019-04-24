В центре Краснодара может появиться лес

Пермь, , 07:13 — REGNUM Краснодар предложил Национальному лесному форуму совместно реализовать проект городского леса. Об этом сообщил советник мэра Краснодара по вопросам городской среды, модератор площадки «Лес и природа города» Александр Водяник во время выступления на Национальном лесном форуме в Перми, сообщили корреспонденут ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пермского края.

«Городские леса — это общий мировой тренд, и совершенно закономерно, что данная тема звучит на Национальном лесном форуме. Это крайне интересно, поскольку городские леса выполняют очень важную функцию в городе — не только всем известную климатообразующую, но еще и просветительскую — они важны с точки зрения всенародного экологического образования и просвещения», — подчеркнул Водяник.

В качестве успешных в России проектов городских лесов он привел примеры Черняевского леса в Перми и Ометьевского леса в Казани. Советник мэра Краснодара считает, что успешный опыт надо транслировать в других регионах. В центре Краснодара есть 200 га земли, которые подходят для такого проекта городского леса. Александар Водяник заявил, что Краснодар хочет сделать образцово показательный проект.

Организаторы форума поддержали предложение советника мэра Краснодара. Оно будет детально рассмотрено на следующих этапах Национального лесного форума.

Добавим, третий этап Национального лесного форума состоялся в Перми 22 и 23 апреля. В нем приняли участие порядка 500 человек из 27 регионов России. Участники форума обсудили вопросы использования, сохранения и развития лесной отрасли.

Форум проходит под эгидой Госдумы России при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза. Его этапы уже прошли в Тамбове и Тюмени. Со 2 по 3 июня Национальный лесной форум посетит Якутск (ДФО), потом Сыктывкар (СЗФО) — с 4 по 5 июля, Красноярск (СФО) с 2 по 3 сентября. Подведение итогов состоится в сентябре в Москве.