Беглый коррупционер был возвращен в Китай из Сингапура

Пекин, , 07:02 — REGNUM Беглый китайский коррупционер, подозреваемый во взяточничестве, был возвращен в Китай из Сингапура, сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

Бывший президент деревенского коллективного предприятия в городе Шэньчжэне провинции Гуандун Лян Цзэнин был возвращен в Китай, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Лян сбежал в Сингапур в сентябре 2015 года, после чего был помещен в список беглецов Интерпола в марте 2016 года. Он был арестован сингапурскими правоохранителями и возвращен в Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, беглый китайский преступник Юань Гофан, скрывавшийся от правосудия 25 лет за рубежом был возвращен в Поднебесную, где добровольно сдался властям.

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