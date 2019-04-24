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Британцы надуют «Трампа» к приезду американского президента

Общество

Изготовление воздушного шара обойдется им в 70 тыс. фунтов стерлингов

Британцы надуют «Трампа» к приезду американского президента
Pax Ahimsa Gethen
Надувной Дональд Трамп

Лондон, 24 апреля 2019, 05:44 — REGNUM  Группа активистов из Великобритании намерены запустить воздушный шар, изображающий президента США Дональда Трампа в подгузнике, во время приезда американского лидера в Соединенное Королевство, сообщает газета The Guardian.

По словам издания, активисты планируют запустить шар в июне, во время визита Трампа в Великобританию. Отмечается, что подобный шар активисты запускали уже в прошлом году, однако на этот раз надувной «Трамп» будет в пять раз больше по размеру, а на его изготовление уйдет 70 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о возможном визите президента США Дональда Трампа в Великобританию в июне 2019 года. Предполагается, что в ходе визита Трамп посетит Букингемский дворец, а сама поездка будет приурочена к 75-й годовщине высадки войск союзников Нормандии в годы Второй мировой войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп намерен посетить Великобританию в июне — СМИ

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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