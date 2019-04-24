Мексиканская компания поможет Нотр-Даму цементом

Мехико, , 05:33 — REGNUM Крупнейший производитель цемента в Мексике компания Cemex намерена оказать помощь в восстановлении Собора Парижской богоматери, сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что компания намерена собрать пожертвования с сотрудников для восстановления собора, а также выплатить пожертвования от имени компании. Также Cemex пообещала предоставить продукцию своей компании для восстановления Нотр-Дама, а также услуги своих научно-исследовательских центров и лабораторий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония пообещала президенту Франции Эммануэлю Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дам-де-Пари. По словам японского премьер-министра Синдзо Абэ, Токио приложит все усилия, чтобы помочь в восстановлении собора.

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