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Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов встретил Ким Чен Ына

Общество

Встреча прошла на железнодорожной станции Хасан

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов встретил Ким Чен Ына
Иллюстрация: Kremlin.ru
Александр Козлов

Владивосток, 24 апреля 2019, 05:07 — REGNUM  Прибывшего в Россию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на станции Хасан встретили министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Девушки в традиционных русских нарядах преподнесли Ким Чен Ыну традиционный русский каравай.

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На станции Хасан находится «домик Ким Ир Сена», который был построен накануне визита северокорейского лидера в СССР в 1986 году. В разное время его посещали северокорейские лидеры Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

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Как сообщало ИА REGNUM, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына пересёк российскую границу на станции Хасан 24 апреля. Бронепоезд, на котором в Россию отправилась делегация, выехал из Пхеньяна. Вместе с Ким Чен Ыном в Приморский край едут его соратники по Трудовой партии и члены правительства. Во Владивостоке состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке
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