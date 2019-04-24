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Пентагон столкнулся с проблемой подготовки сержантов армии США

Общество

Сержанты плохо ориентируются на местности без современных средств навигации

Пентагон столкнулся с проблемой подготовки сержантов армии США
Иллюстрация: U.S. Army
Американские военные

Вашингтон, 24 апреля 2019, 04:59 — REGNUM  Сухопутные войска США столкнулись с проблемой подготовки сержантов, которые, как выяснилось, не обладают навыками для ведения ближнего боя, сообщает портал Military.com со ссылкой на источник в американском министерстве обороны.

Согласно отчету специалистов группы ведения ассиметричной войны, солдаты армии США плохо ориентируются на поле боя, а их командиры не знают, как готовить плацдарм для зачистки помещения и как расставлять подчиненных. Отмечается, что сержанты американской армии, как выяснилось, не способны пройти базовый курс по ориентированию на местности при помощи карты и компаса.

Портал отмечает, что Соединенные Штаты ранее отказались от обучения ориентированию на местности при помощи компаса, карт и транспортира, однако подразумевается, что этим навыком должны все равно обладать курсанты военных академий. Эксперты также выяснили, что в американские военные академии принимают и курсантов с плохой физической подготовкой.

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Военное влияние США в мире
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