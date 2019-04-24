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Хабенский: Петербург может вернуть себе звание культурной столицы

Общество

Артист высказался по поводу предложения создать на набережной Малой Невы парк

Санкт-Петербург, 24 апреля 2019, 04:23 — REGNUM  Открытие в Санкт-Петербурге парка на набережной Малой Невы может стать толчком для возвращения городу статуса культурной столицы, заявил народный артист России Константин Хабенский, передаёт «Россия 24».

Комментируя предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова пересмотреть решение о строительстве судебного квартала на набережной Малой Невы и построить здесь новую парковую зону и театрально-выставочный комплекс, Хабенский сказал:

«Может, эта зона, которая будет создана для прекрасных жителей Северной столицы и для её гостей, послужит новым толчком для того, чтобы культурная столица снова вернула себе это почётное звание».

Напомним, инициативу Беглова поддержал президент РФ Владимир Путин, сказав, что парк в Санкт-Петербурге мог бы быть ещё лучше московского «Зарядья».

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