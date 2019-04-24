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В Омской области появился самый высокий в России фонтан из сгущенки

Общество

Установлены рекорды

В Омской области появился самый высокий в России фонтан из сгущенки
Иллюстрация: Omskportal.ru
Фонтан из сгущенки

Омск, 24 апреля 2019, 03:21 — REGNUM  В Омской области установлены рекорды России. В регионе появился самый высокий фонтан из сгущенного молока. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, высота фонтана-рекордсмена — 197 см, объем сгущенки в фонтане — 197,67 литра.

Уточняется, что необычный фонтан в преддверии своего 80-летия запустил Любинский МКК (р. п. Красный Яр Любинского района). 23 апреля были установлены сразу два рекорда России: «Самый высокий фонтан из сгущенного молока в России» и «Наибольший объем сгущенного молока в фонтане в России». Их зафиксировал главный эксперт Книги рекордов России Анатолий Коненко.

Напомним, в ноябре 2018 года в Петропавловске состоялся XV Форум Межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В омском выставочном холле был представлен фонтан из сгущенного молока, который оценили президент РФ Владимир Путин и теперь уже бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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Необычные рекорды
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