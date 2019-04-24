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Трамп пожаловался главе Twitter на потерянных подписчиков

Общество

Трамп считает, что соцсеть ущемляет республиканцев

Трамп пожаловался главе Twitter на потерянных подписчиков
Трамп и Тwitter

Вашингтон, 24 апреля 2019, 03:23 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с исполнительным директором Twitter Джеком Дорси потратил значительную часть времени на расспросы о том, куда же пропали его подписчики, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Встреча прошла буквально через несколько часов, после того как Трамп на своей странице обвинил администрацию соцсети в дискриминации членов Республиканской партии США. Однако саму встречу Трамп назвал конструктивной, а также выразил надежду на продолжение конструктивного диалога.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1120793199650463744

Как отмечает источник агентства, Трамп всё же был расстроен потерей подписчиков на своей странице в Twitter. В частности, недовольство американского президента вызвала потеря 204 тысяч подписчиков в июле 2018 года, когда Twitter начал массовую блокировку подозрительных аккаунтов.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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