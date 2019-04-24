Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Москва, , 00:52 — REGNUM Мотивом бойни в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г., которую, по версии следствия, осуществил учащийся Владислав Росляков, было его унижение «на основе разного имущественного положения», заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во Всероссийском государственном университете юстиции (Москва).

Выступая с лекцией в университете, Бастрыкин упомянул массовое убийство в Керчи (Крым), в результате которого погиб 21 и пострадали 67 человек. Он отметил, что Росляков, подозреваемый в убийстве, испытывал «постоянное унижение» от своих одногруппников.

Глава СКР заявил, что «оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделках под американские». То же самое касается и другой одежды, которую Росляков подделывал, поскольку на натуральные бренды не имел денег.

«Его постоянно унижали на этой основе. Вот результат: нашёл вариант в интернете, посмотрел, как в американской действительности это произошло», — заявил Бастрыкин.

Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид. Ведётся расследование инцидента.

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