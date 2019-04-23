На Новгородчине вынесен первый штраф по статье о «неуважении к власти»

Чудово, Новгородская область, , 22:19 — REGNUM Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя, который на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал «оскорбительную запись в адрес президента» России. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суд вынес решение в отношении 34-летнего мужчины, проживающего в Малой Вишере. Согласно материалам дела, 31 марта сотрудники полиции зафиксировали, что этот гражданин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», опубликовал оскорбительную запись в адрес президента России.

Он был признан виновным и привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.1 КоАП РФ — «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

Это та самая статья о «неуважении к власти», которая вступила в силу 29 марта.

Наказание за нее предусмотрено в виде штрафа на сумму от 30 до 100 тыс. рублей.

Жителю Малой Вишеры назначили штраф в 30 тыс. рублей.

По всей видимости, это первое решение суда по данной статье в России.

Стоит отметить, что решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.