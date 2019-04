Фанат Fallout: New Vegas выпустил пакет улучшенных в четыре раза текстур

Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Моддеры (создатели игровых модификаций) использующие искусственный интеллект для улучшения текстур в играх добрались до Fallout: New Vegas. Об этом 23 апреля сообщил портал The Dark Side Of Gaming.

Пользователь, известный под ником DcCharge выпустил пакет модификаций к игре с текстурами, улучшенными в четыре раза. Отмечается, что в своей работе он использовал такие инструменты, как Gigapixel AI, Waifu2x, ESRGAN, ImageMagick, Open Object REXX scripts и GIMP 2. Моддер отметил, что он обработал около 13 тыс. текстур для основной игры и ещё 2 тыс. для всех выпущенных дополнений.

Напомним, игра Fallout: New Vegas вышла в апреле 2009 года. Над её созданием работали геймдизайнеры Крис Авеллон, Джош Сойер, Джон Гонзалез и Чарльз Стейплс из студии Obsidian Entertainment, которую в ноябре 2018 года приобрела компания Microsoft.

