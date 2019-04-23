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На полях форума «Пояса и пути» пройдет встреча экспертов и аналитиков

Общество

Организация мероприятия осуществляется Отделом пропаганды ЦК КПК

Пекин, 23 апреля 2019, 19:26 — REGNUM  В рамках открывающегося в Пекине 25 апреля второго Форума международного сотрудничества стран-участниц «Пояса и пути» пройдет подфорум по обменам между аналитическими центрами. Подготовка к этому мероприятию, также намеченному на 25 апреля, уже завершена. Участники соберутся в Китайском национальном конференц-центре столицы КНР, сообщает 23 апреля Синьхуа со ссылкой на информацию от организаторов встречи, аналитиков и экспертов.

Обсуждение путей взаимодействия аналитических структур и экспертных сообществ организовано Отделом пропаганды ЦК КПК совместно с Китайским центром международного экономического обмена и Институтом информагентства Синьхуа.

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