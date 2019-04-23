В ГИБДД задумались над ограничением скорости при перевозке детей

Москва, , 19:12 — REGNUM Руководитель Государственной инспекции безопасности дорожного движения Михаил Черников прокомментировал инициативу снижения на 20 км/ч максимальной скорости для тех, кто перевозит в автомобиле детей. Соответствующее заявление Черников сделал сегодня, 23 апреля, в ходе IV конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года».

Напомним, что ранее Черников заявил, что в ГИБДД обсуждался вопрос о снижении скорости на 20 километров в час для водителей, которые перевозят детей. Глава ГИБДД предложил внести это изменение в Правила дорожного движения.

«Если будет написано, что с ребенком должен 70 километров в час ехать, то, наверное, с автошколы это запомнится. 20 километров в час ничего в жизни не дадут, а сохранят жизнь ребенка», — сказал Черников.

Он уверен, что те водители, которые перевозят детей, должны ехать медленнее.

«Когда человек осознает, что он ребенка везет, у него в подсознании должно быть, что надо двигаться безопасно», — уверен Черников.