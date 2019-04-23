* ИГ — запрещённая в России организация

Махачкала, , 19:26 — REGNUM

Члены ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержанные в Дагестане и Чечне, готовили атаку на сотрудников полиции. Свой злой умысел они собирались реализовать с помощью квадрокоптера с бомбой. Это следует из видеозаписи допроса одного из задержанных, распространённой ФСБ России.

«Я начал подготавливаться к тому, чтобы совершить вооружённую атаку на сотрудников ДПС, ППСП или МВД. Я готовил план по нападению, то есть хотел купить квадрокоптер и установить на нем специальный спусковой механизм, как делают в «Исламском государстве» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорит задержанный.

Из показаний следует, что он являлся организатором потенциальных терактов и его «команда должна была состоять из четырех человек».

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Как сообщало ИА REGNUM, пятеро членов террористической группировки были задержаны сегодня, 23 апреля, в Махачкале и Грозном. В ФСБ сообщили, что боевики с помощью самодельных взрывных устройств готовили атаки на сотрудников правопорядка в дагестанском Каспийске и столице Чечни. В ходе обысков по местам жительства и при личном досмотре сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) силовики обнаружили компоненты взрывных устройств, боеприпасы, огнестрельное и холодное оружие.

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