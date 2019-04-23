ФСБ: члены ИГ*, задержанные в Дагестане, собирали взрывные устройства

Махачкала, , 18:25 — REGNUM На месте жительства сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержанных в Дагестане, обнаружены компоненты взрывных устройств, боеприпасы, огнестрельное и холодное оружие, а также записи, свидетельствующие о подготовке террористов-смертников, сообщает 23 апреля ЦОС ФСБ РФ.

«В процессе проведения обысковых мероприятий по местам жительства и личного досмотра участников МТО обнаружено и изъято: компоненты для изготовления СВУ, револьвер кустарного производства, ВОГ — 4 штуки, гранаты — 2 штуки, боевые ножи — 3 штуки, магазины от автомата Калашникова — 2 штуки, более 80 патронов различного калибра, записи суицидального характера», — указано в сообщении российских спецслужб.

МВД РФ по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по статье о незаконном приобретении, ношении и хранении оружия, его частей и боеприпасов.

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