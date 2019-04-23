Уголовное дело завели на депутата парламента Дагестана за мошенничество

Махачкала, , 18:25 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Дагестане в отношении депутата Народного собрания (парламента) республики. Он подозревается в мошенничестве и подделке официального документа, сообщили ИА REGNUM 23 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Установлено, что в 1994 году местная жительница попросила народного избранника продать принадлежащий ей земельный участок площадью 0,1 га. Спустя восемь лет, в 2002 году, подозреваемый реализовал указанный участок своему знакомому за 50 тысяч рублей. При этом он подделал на его имя доверенность на распоряжение этим участком. Деньги от продажи злоумышленник женщине не передал, а присвоил себе. В итоге потерпевшая осталась и без участка, и без денег.

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Как сообщало ИА REGNUM , накануне, 22 апреля, СКР по Дагестану возбудил уголовное дело и в отношении депутата собрания сельсовета Рутульский Рутульского района республики. Установлено, что он причинил тяжкий вред здоровью сотруднику строительной компании, умышленно ударив его рукой по голове.