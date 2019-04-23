Под Челябинском в подвале нашли десятки писем военных лет

Чебаркуль, Челябинская область, , 18:09 — REGNUM В южноуральском Чебаркуле в подвале бывшей почты найдены 75 писем из 1943 года. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет газета «Южноуралец», письма были найдены несколько лет назад. Местному совету ветеранов их передал историк, заслуженный учитель России Эрнст Иванов. Активисты очистили их от пыли и начали искать родственников адресатов.

Часть потомков уже откликнулась и нашла письма своих родственников. Официально почтовые отправления вручат 6 мая, перед Днём Победы. Активисты надеются найти родственников каждого адресата. Те письма, которые останутся не востребованными, возможно, передадут в музей.