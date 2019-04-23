На экс-директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника завели новое дело

Владимир, , 17:57 — REGNUM В отношении бывшего директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева, его заместителя Александра Трушинского и директора ООО «Агентство Музейных инноваций» Сергея Картинцева возбуждено новое уголовное дело о растрате государственного имущества. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Следствием установлено, что летом 2016 года после назначения на должность директора Конышев сообщил своему заместителю о намерении заключить фиктивный договор на разработку и изготовление фирменного логотипа музея. Трушинский привлек к исполнению замысла Картинцева.

В начале сентября 2016 Конышев подписал с ООО «Агентство Музейных инноваций» договор как с единственным поставщиком услуг. Компания должна была разработать фирменный графический стиль ВСМЗ и сопроводительную документацию по порядку его использования на различных видах продукции. Заведомо завышенная стоимость договора составила 390 тысяч рублей. 12 сентября 2016 года со счета госучреждения на счет организации перечислили первый транш — 117 тысяч рублей, а в ноябре 2016 года Конышев подписал акт о выполнении работ с оплатой оставшейся стоимости договора. Фактические затраты на изготовление логотипа составили всего 70 тысяч рублей. Следствие считает, что Конышев, находясь в Москве, лично получил от Картинцева 100 тысяч рублей.

При этом с 1997 года у ВСМЗ был логотип, созданный силами сотрудников. Необходимости в создании нового фирменного стиля у учреждения не было. В штате музея-заповедника работают семь художников, три дизайнера и архитектор, которые при необходимости вполне могли самостоятельно справиться с задачей по обновлению логотипа.

Анализ проведения конкурса на выполнение госзаказа показал, что ООО «Агентство Музейных инноваций» на самом деле не являлось единственным поставщиком — просто другие коммерческие предложения не рассматривались.

Бывший генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев подозревается в совершении преступления по статье «Растрата вверенного имущества». Его бывший заместитель музея Александр Трушинский и директор ООО «Агентство Музейных инноваций» Сергей Картинцев подозреваются в пособничестве в растрате государственного имущества.

Расследование продолжается, и фактическую стоимость работы коммерческой фирмы определят эксперты. Не исключено, что на создание логотипа было затрачено даже меньше 70 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее эти же лица стали фигурантами уголовного дела о хищении средств, выделенных на создание сайта Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Стоимость работ по контракту составила 4 млн рублей, но следствие считает, что по факту на сайт было потрачено не более миллиона.

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